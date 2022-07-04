Происшествия 04.07.2022 в 13:52

В Улан-Удэ собака изуродовала лицо четырехлетней девочке

Хозяин отпускал животное из квартиры на самовыгул
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ собака изуродовала лицо четырехлетней девочке
В Улан-Удэ произошел очередной случай нападения собаки на человека. Как сообщили в мэрии города, накануне на ул. Добролюбова находящаяся на самовыгуле собака напала на 4-летнюю девочку. У пострадавшей остались глубокие раны на лице.

«Специалисты службы отлова поймали пса, он опознан потерпевшей. По факту нападения специалистами Управления административного контроля проведена проверка. Установлено, что собака хозяйская, содержится в квартире, и хозяин отпускает животное на самовыгул. На владельца составлен административный протокол. За нарушение правил выгула и допущение нападения собаки на человека владельцу животного грозит штраф от 6 до 10 тысяч рублей», - рассказали в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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