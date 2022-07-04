В Бурятии ищут сбежавшего подростка

В Кяхтинском районе полицейские разыскивают 16-летнего воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» Виктора Григорьева. 13 июня около 17 часов покинул расположение учреждения в селе Субуктуй и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем Улан-Удэ.Приметы: европейской внешности, рост около 158-160 см, среднего телосложения, глаза зеленые, нос крупный, волосы коротко стриженые русые.Был одет: черная толстовка с надписью «Адидас», брюки спортивные черного цвета, кроссовки черные матерчатые.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30142) 91-2-00, 8 (9024) 55-21-96 или 102 (112).