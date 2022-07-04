Происшествия 04.07.2022 в 14:47

В Бурятии ищут сбежавшего подростка

Три недели назад 16-летний юноша покинул центр помощи детям и не вернулся
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ищут сбежавшего подростка
В Кяхтинском районе полицейские разыскивают 16-летнего воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» Виктора Григорьева. 13 июня около 17 часов покинул расположение учреждения в селе Субуктуй и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем Улан-Удэ.

Приметы: европейской внешности, рост около 158-160 см, среднего телосложения, глаза зеленые, нос крупный, волосы коротко стриженые русые.

Был одет: черная толстовка с надписью «Адидас», брюки спортивные черного цвета, кроссовки черные матерчатые.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30142) 91-2-00, 8 (9024) 55-21-96 или 102 (112).

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