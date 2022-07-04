Происшествия 04.07.2022 в 15:12

Автобус из Монголии слетел с трассы в Бурятии, есть пострадавшие

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД
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Текст: Константин Воронов
Автобус из Монголии слетел с трассы в Бурятии, есть пострадавшие
Сегодня около 10.45 на трассе Улан-Удэ – Кяхта в районе Гусиноозерска произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, автобус «Хендэ», ехавший со стороны Кяхты, слетел с дороги в кювет.

«В автобусе было 20 человек, 5 осматривают медики, у одной женщины диагностирован перелом. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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