Автобус из Монголии слетел с трассы в Бурятии, есть пострадавшие

Сегодня около 10.45 на трассе Улан-Удэ – Кяхта в районе Гусиноозерска произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, автобус «Хендэ», ехавший со стороны Кяхты, слетел с дороги в кювет.«В автобусе было 20 человек, 5 осматривают медики, у одной женщины диагностирован перелом. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии