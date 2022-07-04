В Улан-Удэ мать истерзанного собакой ребенка рассказала о состоянии девочки
«Вчера 03.07 во дворе дома по улице Добролюбова 2, соседская собака искусала моего ребенка, девочке 5 лет, на лице наложили 10 швов. Собаку еле отогнали палками, боюсь представить что было бы секундами позже»- рассказывает женщина.
По ее словам, на ребенка сейчас больно смотреть.
«Ни разговаривать, ни кушать не может, так как губу тоже зашивали, на щеке, под глазом, на шее швы. Сегодня первую ночь после укуса мы почти не спали»- продолжает мать.
Женщина отмечает, что с хозяином пса она встретилась. Он рассказал, что потерял собаку 2 июля.
«Он сказал: "Извините, до этого таких случаев с нашей собакой не было, он убежал от меня, я сам не мог его найти»- делится женщина.
Дочка, по словам матери, очень сильно напугана, и неизвестно, как этот случай отразится на ее дальнейшей жизни.
Между тем, мать ребенка просит помощи, в первую очередь юридической. Женщина намерена судиться, однако не понимает, с чего ей начать процедуру.
Напомним, похожая ситуация произошла в декабре 2020 года, когда стая собак накинулась на девушку - Татьяну Лоскутникову, и буквально растерзала ее. Едва живую девушку от смерти спасли местные жители, услышав ее крики на улице. Пострадавшую сначала лечили в Республиканской больнице им. Семашко, потом перевели в Москву. Истерзанная собаками девушка не могла самостоятельно есть и передвигаться. Московские медики помогли Татьяне восстановить общее состояние здоровья после нападения, а затем занялись восстановлением ее лица – девушке делали операцию по реконструкции носа, восстанавливали левый глаз, пересаживали кожу.
«Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, врагу такое не пожелаешь... Я это к чему пишу, может быть есть тут те кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите как мне дальше действовать...И те кто заводят себе собак, смотрите за ними, воспитывайте, все-таки мы в ответе, за тех кого приручили!»- заключила мать пострадавшего ребенка.