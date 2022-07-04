В Улан-Удэ мать истерзанного собакой ребенка рассказала о состоянии девочки

«Вчера 03.07 во дворе дома по улице Добролюбова 2, соседская собака искусала моего ребенка, девочке 5 лет, на лице наложили 10 швов. Собаку еле отогнали палками, боюсь представить что было бы секундами позже» - рассказывает женщина.

«Ни разговаривать, ни кушать не может, так как губу тоже зашивали, на щеке, под глазом, на шее швы. Сегодня первую ночь после укуса мы почти не спали» - продолжает мать.

«Он сказал: "Извините, до этого таких случаев с нашей собакой не было, он убежал от меня, я сам не мог его найти» - делится женщина.

«Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, врагу такое не пожелаешь... Я это к чему пишу, может быть есть тут те кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите как мне дальше действовать...И те кто заводят себе собак, смотрите за ними, воспитывайте, все-таки мы в ответе, за тех кого приручили!» - заключила мать пострадавшего ребенка.