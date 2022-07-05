В Бурятии директора спортивной школы обвиняют в мошенничестве и подлоге

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении директора Кяхтинской спортивной школы, обвиняемого в служебном подлоге и мошенничестве.Как сообщили в следственном ведомстве, 51-летний директор, используя служебное положение, издал и подписал приказ о назначении самого себя на должность тренера по спортивной борьбе.«С ноября 2019 года по март 2022 года директор в целях личного обогащения незаконно вносил ложные записи о проведенных им тренировочных процессах в табеля учета рабочего времени. Введенные в заблуждение работники финансового управления администрации муниципального образования производили обвиняемому начисление зарплаты. Однако в действительности обязанности тренера по спортивной борьбе директор не выполнял. Таким образом, обвиняемый похитил бюджетные средства в сумме более 277 тыс. рублей», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»