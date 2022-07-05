Происшествия 05.07.2022 в 08:21
В Бурятии директора спортивной школы обвиняют в мошенничестве и подлоге
Директор назначил себя тренером по борьбе, получал зарплату, но занятий не проводил
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении директора Кяхтинской спортивной школы, обвиняемого в служебном подлоге и мошенничестве.
Как сообщили в следственном ведомстве, 51-летний директор, используя служебное положение, издал и подписал приказ о назначении самого себя на должность тренера по спортивной борьбе.
«С ноября 2019 года по март 2022 года директор в целях личного обогащения незаконно вносил ложные записи о проведенных им тренировочных процессах в табеля учета рабочего времени. Введенные в заблуждение работники финансового управления администрации муниципального образования производили обвиняемому начисление зарплаты. Однако в действительности обязанности тренера по спортивной борьбе директор не выполнял. Таким образом, обвиняемый похитил бюджетные средства в сумме более 277 тыс. рублей», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в следственном ведомстве, 51-летний директор, используя служебное положение, издал и подписал приказ о назначении самого себя на должность тренера по спортивной борьбе.
«С ноября 2019 года по март 2022 года директор в целях личного обогащения незаконно вносил ложные записи о проведенных им тренировочных процессах в табеля учета рабочего времени. Введенные в заблуждение работники финансового управления администрации муниципального образования производили обвиняемому начисление зарплаты. Однако в действительности обязанности тренера по спортивной борьбе директор не выполнял. Таким образом, обвиняемый похитил бюджетные средства в сумме более 277 тыс. рублей», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество подлог