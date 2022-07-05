В Бурятии ищут пропавшего жителя Кабанского района

Полиция Бурятии разыскивает 42-летнего жителя поселка Каменск Алексея Фергиса. Днем 19 июня мужчина на маршрутке направился в Улан-Удэ, откуда планировал уехать на заработки в Кяхтинский район, но до сих пор его местонахождение не известно.Приметы: европейской внешности, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза зелёные.Особые приметы: татуировка в виде якоря на левой кисти, а также на груди с левой стороны.Был одет: кепка зелёного цвета с коротким козырьком, куртка рабочая зелёная, брюки спортивные темные, кроссовки чёрные. При себе имел мешок белого цвета с рабочими вещами.Предположительно, пребывает в Улан-Удэ. В городе не ориентируется. Злоупотребляет спиртным, в связи с чем может находиться в компаниях граждан без определенного места жительства.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (914) 833-13-40 или 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).