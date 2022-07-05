Происшествия 05.07.2022 в 14:19

В Бурятии ищут пропавшего жителя Кабанского района

Возможно, мужчина находится в Улан-Удэ в компании бомжей
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии ищут пропавшего жителя Кабанского района
Полиция Бурятии разыскивает 42-летнего жителя поселка Каменск Алексея Фергиса. Днем 19 июня мужчина на маршрутке направился в Улан-Удэ, откуда планировал уехать на заработки в Кяхтинский район, но до сих пор его местонахождение не известно.

Приметы: европейской внешности, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза зелёные.

Особые приметы: татуировка в виде якоря на левой кисти, а также на груди с левой стороны.

Был одет: кепка зелёного цвета с коротким козырьком, куртка рабочая зелёная, брюки спортивные темные, кроссовки чёрные. При себе имел мешок белого цвета с рабочими вещами.

Предположительно, пребывает в Улан-Удэ. В городе не ориентируется. Злоупотребляет спиртным, в связи с чем может находиться в компаниях граждан без определенного места жительства.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (914) 833-13-40 или 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).

Теги
розыск

Все новости

В Бурятии ищут пропавшего жителя Кабанского района
05.07.2022 в 14:19
Бурятию ждет перекройка бюджета
05.07.2022 в 13:13
У жителей Бурятии беспрецедентно выросла зарплата
05.07.2022 в 11:29
Дорожники расчистили трассу «Байкал», но реверсивное движение пока сохранится
05.07.2022 в 10:54
В Бурятии структуры ПФР не учли 37-летний стаж крановщицы
05.07.2022 в 10:34
В Бурятии более сотни погорельцев получат помощь от правительства
05.07.2022 в 10:24
В Улан-Удэ пройдет международный турнир по вольной борьбе
05.07.2022 в 10:07
Министр России Сергей Лавров начал рабочий визит в Монголию
05.07.2022 в 09:56
В Бурятии директора спортивной школы обвиняют в мошенничестве и подлоге
05.07.2022 в 08:21
Во время грозы у жителей Бурятии сломалась бытовая техника
04.07.2022 в 19:13
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
В Бурятии директора спортивной школы обвиняют в мошенничестве и подлоге
Директор назначил себя тренером по борьбе, получал зарплату, но занятий не проводил
05.07.2022 в 08:21
В Улан-Удэ мать истерзанного собакой ребенка рассказала о состоянии девочки
Малышке наложили 10 швов, она с трудом может есть
04.07.2022 в 16:45
В Бурятии двое рыбаков пережили опасный ночной дрейф по озеру Гусиное
Шторм ночью унес их лодку от села Бараты до Холбольджинского разреза, в финале волны перевернули лодку
04.07.2022 в 16:42
Автобус из Монголии слетел с трассы в Бурятии, есть пострадавшие
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД
04.07.2022 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru