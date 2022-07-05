Матерого улан-удэнского вора поймали на краже из «Абсолюта»

В Улан-Удэ неоднократно судимый за кражи, грабеж и разбой мужчина вновь пойман на совершении преступления. В последний раз «лихой» улан-удэнец освободился условно-досрочно из исправительной колонии летом 2019 года. Но многочисленные уголовные приговоры, неоднократные «ходки» в места лишения свободы, не заставили его встать на путь исправления.На этот раз ему инкриминировали два эпизода.Один произошел в супермаркете «Абсолют». В момент кражи гражданин находился под действием наложенного на него административного наказания в виде 20 часов обязательных работ за «Мелкое хищение» (когда стоимость похищенного не больше тысячи рублей).Махнув рукой на свой статус, вор пошел в «Абсолют», чтобы чем-нибудь разжиться. Походив по торговому залу, он стянул со стеллажа семь 180-граммовых упаковок сливочного масла «Киприно» общей стоимостью почти в тысячу рублей. Спрятав продукты в куртке, мужчина пошел к выходу, но был разоблачен и задержан.Другой эпизод имел место в магазине «Спортмастер». Злоумышленник зашел в него под конец рабочего дня и попытался «прихватизировать» женскую куртку Suttle Mountain™ Long Insulated стоимостью 11665 рублей.По итогам суда, матерый преступник приговорен к одному году трем месяцам лишения свободы. Назначенное наказание суд постановил считать условным. Куртку и масло вернули потерпевшим.Таким образом, наш земляк получил восьмую судимость.Фото: «Номер один»