Происшествия 05.07.2022 в 15:50

В Бурятии росгвардейцы спасли едва не выпавших из окна детей

В момент происшествия их мать спала на диване
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии росгвардейцы спасли едва не выпавших из окна детей
Утром в Северобайкальске патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что на подоконнике четвертого этажа одного из многоквартирных домов стоит ребенок. Сразу же прибыв на место, росгвардейцы заметили в открытом окне двух детей.

«Водитель группы задержания старший сержант Денис Огородников остался внизу, а старший группы задержания сержант Николай Дьяченко забежал в подъезд и бросился вверх по лестнице. К счастью, дверь квартиры оказалась не заперта», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

На подоконнике стояли двое детей – девочка и мальчик. Подбежав к ним, Николай Дьяченко аккуратно снял их с окна.

- Сразу же закрыл окно, перевел дух и только тогда заметил, что на диване спит женщина. Я ее разбудил, это оказалась мать ребятишек. Женщина говорила, что когда она засыпала, в квартире находился еще кто-то из взрослых, я провел с ней профилактическую беседу о недопущении подобных случаев - рассказал Николай Дьяченко.

Сотрудники вневедомственной охраны передали детей прибывшим полицейским.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос о поставке семьи, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранительных органов, на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Фото: Росгвардия Бурятии
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