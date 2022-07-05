В Бурятии росгвардейцы спасли едва не выпавших из окна детей

Утром в Северобайкальске патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что на подоконнике четвертого этажа одного из многоквартирных домов стоит ребенок. Сразу же прибыв на место, росгвардейцы заметили в открытом окне двух детей.«Водитель группы задержания старший сержант Денис Огородников остался внизу, а старший группы задержания сержант Николай Дьяченко забежал в подъезд и бросился вверх по лестнице. К счастью, дверь квартиры оказалась не заперта», - рассказали в Росгвардии Бурятии.На подоконнике стояли двое детей – девочка и мальчик. Подбежав к ним, Николай Дьяченко аккуратно снял их с окна.- Сразу же закрыл окно, перевел дух и только тогда заметил, что на диване спит женщина. Я ее разбудил, это оказалась мать ребятишек. Женщина говорила, что когда она засыпала, в квартире находился еще кто-то из взрослых, я провел с ней профилактическую беседу о недопущении подобных случаев - рассказал Николай Дьяченко.Сотрудники вневедомственной охраны передали детей прибывшим полицейским.За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос о поставке семьи, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранительных органов, на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.Фото: Росгвардия Бурятии