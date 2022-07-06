Житель Улан-Удэ вступился за женщину и получил удар ножом

Вечером 3 июля в больницу Улан-Удэ поступил 52-летний мужчина с колото-резаным ранением груди. По подозрению в нападении на потерпевшего правоохранители задержали ранее судимого за особо тяжкие преступления 71-летнего мужчину. В ходе допроса пенсионер дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 3 июля к обвиняемому, проживающему по улице Гагарина, пришла его знакомая. Вместе они стали распивать спиртное. После того как закончился алкоголь, женщина собралась домой. По пути она встретила потерпевшего. После непродолжительной беседы к ним подбежал пенсионер и стал предъявлять собутыльнице претензии о том, что она якобы похитила у него деньги, когда находилась в гостях.Не выдержав оскорблений в адрес женщины, рядом стоящий потерпевший встал на ее защиту. Злоумышленнику не понравилось, что в их отношения вмешался незнакомый ему мужчина. В гневе он выхватил из кармана нож и нанес потерпевшему удар в область груди. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказали своевременную помощь.«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»