Происшествия 06.07.2022 в 08:24

Житель Улан-Удэ вступился за женщину и получил удар ножом

Подозреваемый задержан, им оказался пенсионер-рецидивист
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ вступился за женщину и получил удар ножом
Вечером 3 июля в больницу Улан-Удэ поступил 52-летний мужчина с колото-резаным ранением груди. По подозрению в нападении на потерпевшего правоохранители задержали ранее судимого за особо тяжкие преступления 71-летнего мужчину. В ходе допроса пенсионер дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 3 июля к обвиняемому, проживающему по улице Гагарина, пришла его знакомая. Вместе они стали распивать спиртное. После того как закончился алкоголь, женщина собралась домой. По пути она встретила потерпевшего. После непродолжительной беседы к ним подбежал пенсионер и стал предъявлять собутыльнице претензии о том, что она якобы похитила у него деньги, когда находилась в гостях.

Не выдержав оскорблений в адрес женщины, рядом стоящий потерпевший встал на ее защиту. Злоумышленнику не понравилось, что в их отношения вмешался незнакомый ему мужчина. В гневе он выхватил из кармана нож и нанес потерпевшему удар в область груди. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказали своевременную помощь.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

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