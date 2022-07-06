Происшествия 06.07.2022 в 09:54

В Бурятии сбили идущего по дороге мужчину

На пострадавшем не было световозвращающих элементов
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сбили идущего по дороге мужчину
ДТП произошло около 23 часов 5 июля в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», ехавший со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, в районе села Нижний Убукун сбил 36-летнего мужчину.

«Пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении в темной одежде без световозвращающих элементов. В результате наезда мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», - сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 6 по 12 июля

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