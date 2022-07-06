Происшествия 06.07.2022 в 12:06

В Бурятии сельчанин избил приятеля кочергой

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанин избил приятеля кочергой
В селе Кижинга патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение об избиении мужчины. Прибыв на место, росгвардейцы с участковым уполномоченным полиции установили и задержали подозреваемого.

Как выяснилось, мужчины выпивали дома у одного из них, когда неожиданно вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил кочергу и стал ею избивать своего знакомого, нанося удары по телу, а затем, бросив орудие, ушел на улицу. Пострадавший сразу же позвонил в полицию. Его отвезли в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.

«Задержанный, 52-летний местный житель, доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
нападение

Все новости

Обыкновенное чудо
06.07.2022 в 12:33
Жители Улан-Удэ проводят жертвоприношения ради повышения по службе
06.07.2022 в 12:13
В Бурятии сельчанин избил приятеля кочергой
06.07.2022 в 12:06
Главы МИД: Монголия и России заинтересованы в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества
06.07.2022 в 11:46
Студенты серебряного возраста
06.07.2022 в 11:17
В Улан-Удэ назначен новый директор «Водоканала»
06.07.2022 в 10:56
На севере Байкала прошел очередной этап республиканского фестиваля ТОСов
06.07.2022 в 10:49
Недобросовестный «Малевич»
06.07.2022 в 10:43
Мы больше не боимся
06.07.2022 в 10:00
В Бурятии сбили идущего по дороге мужчину
06.07.2022 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Бурятии сбили идущего по дороге мужчину
На пострадавшем не было световозвращающих элементов
06.07.2022 в 09:54
В Бурятии пресечена контрабанда почти 7 тонн нефрита
Новый метод незаконного вывоза полудрагоценного камня - часть партии имеет более высокое качество, нежели заявлено
06.07.2022 в 09:34
Житель Улан-Удэ вступился за женщину и получил удар ножом
Подозреваемый задержан, им оказался пенсионер-рецидивист
06.07.2022 в 08:24
В Бурятии росгвардейцы спасли едва не выпавших из окна детей
В момент происшествия их мать спала на диване
05.07.2022 в 15:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru