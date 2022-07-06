В Бурятии сельчанин избил приятеля кочергой

В селе Кижинга патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение об избиении мужчины. Прибыв на место, росгвардейцы с участковым уполномоченным полиции установили и задержали подозреваемого.Как выяснилось, мужчины выпивали дома у одного из них, когда неожиданно вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил кочергу и стал ею избивать своего знакомого, нанося удары по телу, а затем, бросив орудие, ушел на улицу. Пострадавший сразу же позвонил в полицию. Его отвезли в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.«Задержанный, 52-летний местный житель, доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии