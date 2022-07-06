Происшествия 06.07.2022 в 17:02

В Бурятии бабушка с инсультом несколько дней пролежала в квартире

Находящуюся в бессознательном состоянии пенсионерку отвезли в больницу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии бабушка с инсультом несколько дней пролежала в квартире
Сегодня днём спасателям поступило сообщение о том, что в Турунтаево 82-летняя женщина несколько дней не выходит на связь с детьми: не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь квартиры.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к дому оперативно прибыли местные пожарные. В присутствии полиции по лестнице они проникли в квартиру через балкон 3-го этажа. Внутри на полу без сознания была обнаружена хозяйка жилища. Предположительно, у женщины случился инсульт. Бабушку транспортировали в машину скорой помощи и отвезли в больницу.


Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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