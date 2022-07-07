Происшествия 07.07.2022 в 09:09

В Бурятии прокурор упёк пьющего водителя за решетку

Имея непогашенную судимость, горожанин вновь сел за руль в пьяном виде
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии прокурор упёк пьющего водителя за решетку
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в пьяном вождении. Вердикт суда – год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением  транспортными средствами, сроком 3 года.

Государственный обвинитель, посчитав приговор слишком мягким, обжаловал его.

«На момент совершения преступления гражданин имел непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения. Отбывая наказание, не связанное с лишением свободы, не имея права управления транспортными средствами, осужденный вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения», - пояснили в прокуратуре Бурятии.

Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и усилил осужденному наказание до 1 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года.

Фото: «Номер один»
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