Происшествия 07.07.2022 в 09:25

В Бурятии «Мерседес» улетел с дороги в лес

В аварии пострадали три человека
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии «Мерседес» улетел с дороги в лес
ДТП произошло около 9 часов утра 6 июня на трассе в 200 метрах от села Баргузин. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летний водитель автомобиля «Мерседес», ехавший со стороны Усть-Баргузина в направлении Курумкана, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и две пассажирки в возрасте 34 и 32 лет получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
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