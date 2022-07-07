В Бурятии «Мерседес» улетел с дороги в лес

ДТП произошло около 9 часов утра 6 июня на трассе в 200 метрах от села Баргузин. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летний водитель автомобиля «Мерседес», ехавший со стороны Усть-Баргузина в направлении Курумкана, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.В результате аварии водитель и две пассажирки в возрасте 34 и 32 лет получили травмы и были госпитализированы в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии