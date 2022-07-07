Происшествия 07.07.2022 в 09:33
В Бурятии пьяный мотоциклист пострадал, пытаясь объехать собаку
Мужчина улетел в кювет и получил травмы
Текст: Константин Воронов
Днем 6 июля в селе Новый Заган Мухоршибирского района произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний пьяный сельчанин на мотоцикле «ИЖ-Юпитер» ехал по ул. Калинина. Пытаясь избежать наезда на собаку, он не справился с управлением и слетел в кювет.
В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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