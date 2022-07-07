В Бурятии пьяный мотоциклист пострадал, пытаясь объехать собаку

Днем 6 июля в селе Новый Заган Мухоршибирского района произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний пьяный сельчанин на мотоцикле «ИЖ-Юпитер» ехал по ул. Калинина. Пытаясь избежать наезда на собаку, он не справился с управлением и слетел в кювет.В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии