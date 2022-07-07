Происшествия 07.07.2022 в 10:09
В Улан-Удэ на Богатырском мосту загорелся трамвай
По предварительным данным, никто не пострадал
Текст: Константин Воронов
Сегодня около 9:34 утра в Улан-Удэ на Богатырском мосту произошло возгорание трамвая. Видео происшествия уже появилось в местных соцсетях.
Как сообщили в МУП «Управление трамвая», инцидент произошел в учебном вагоне.
«В вагоне выбило автомат, после чего загорелась первая тележка. Возгорание было ликвидировано самостоятельно с помощью огнетушителя, пострадавших нет», - рассказали на предприятии.
Тем не менее, бдительные прохожие успели вызвать пожарную машину.
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
Как сообщили в МУП «Управление трамвая», инцидент произошел в учебном вагоне.
«В вагоне выбило автомат, после чего загорелась первая тележка. Возгорание было ликвидировано самостоятельно с помощью огнетушителя, пострадавших нет», - рассказали на предприятии.
Тем не менее, бдительные прохожие успели вызвать пожарную машину.
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»