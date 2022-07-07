Происшествия 07.07.2022 в 11:17

В Бурятии нашли подростка-путешественника

Сбежавшего из центра в Субуктуе несовершеннолетнего обнаружили в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии нашли подростка-путешественника
Полиция Бурятии нашла 16-летнего подростка, который 13 июня покинул Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» в селе Субуктуй.

«Сотрудники полиции обнаружили подростка на квартире на улице Павлова в Улан-Удэ. Как оказалось, несовершеннолетний направился в столицу Бурятии, где проводил время со своими приятелями», - сообщили в МВД Бурятии.

Подросток передан законному представителю в Центр помощи детям. С ним всё в порядке.
Теги
розыск

Все новости

Песчаная Венеция России обретет мосты
07.07.2022 в 11:53
В Бурятии нашли подростка-путешественника
07.07.2022 в 11:17
Монголия решила второй раз зайти в одну и ту же реку
07.07.2022 в 10:30
В Улан-Удэ на Богатырском мосту загорелся трамвай
07.07.2022 в 10:09
В Бурятии пьяный мотоциклист пострадал, пытаясь объехать собаку
07.07.2022 в 09:33
В Бурятии «Мерседес» улетел с дороги в лес
07.07.2022 в 09:25
В Бурятии прокурор упёк пьющего водителя за решетку
07.07.2022 в 09:09
В Бурятии 45-летняя сельчанка убила 33-летнего сожителя
06.07.2022 в 18:33
Чем важна для Бурятии встреча министров иностранных дел России и Монголии
06.07.2022 в 18:08
В Бурятии сироты продолжают судиться за достойное жилье
06.07.2022 в 17:40
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Улан-Удэ на Богатырском мосту загорелся трамвай
По предварительным данным, никто не пострадал
07.07.2022 в 10:09
В Бурятии пьяный мотоциклист пострадал, пытаясь объехать собаку
Мужчина улетел в кювет и получил травмы
07.07.2022 в 09:33
В Бурятии «Мерседес» улетел с дороги в лес
В аварии пострадали три человека
07.07.2022 в 09:25
В Бурятии прокурор упёк пьющего водителя за решетку
Имея непогашенную судимость, горожанин вновь сел за руль в пьяном виде
07.07.2022 в 09:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru