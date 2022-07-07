В Бурятии нашли подростка-путешественника

Полиция Бурятии нашла 16-летнего подростка, который 13 июня покинул Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» в селе Субуктуй.«Сотрудники полиции обнаружили подростка на квартире на улице Павлова в Улан-Удэ. Как оказалось, несовершеннолетний направился в столицу Бурятии, где проводил время со своими приятелями», - сообщили в МВД Бурятии.Подросток передан законному представителю в Центр помощи детям. С ним всё в порядке.