Происшествия 07.07.2022 в 11:17
В Бурятии нашли подростка-путешественника
Сбежавшего из центра в Субуктуе несовершеннолетнего обнаружили в Улан-Удэ
Текст: Константин Воронов
Полиция Бурятии нашла 16-летнего подростка, который 13 июня покинул Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» в селе Субуктуй.
«Сотрудники полиции обнаружили подростка на квартире на улице Павлова в Улан-Удэ. Как оказалось, несовершеннолетний направился в столицу Бурятии, где проводил время со своими приятелями», - сообщили в МВД Бурятии.
Подросток передан законному представителю в Центр помощи детям. С ним всё в порядке.
«Сотрудники полиции обнаружили подростка на квартире на улице Павлова в Улан-Удэ. Как оказалось, несовершеннолетний направился в столицу Бурятии, где проводил время со своими приятелями», - сообщили в МВД Бурятии.
Подросток передан законному представителю в Центр помощи детям. С ним всё в порядке.
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