Происшествия 07.07.2022 в 13:47

На Байкале поймали омулевого браконьера

Ущерб от действий злоумышленника составил более 100 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
На Байкале поймали омулевого браконьера
Сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте в ходе рейда в акватории озера Байкал в местности Сеногда задержали 46-летнего местного жителя. Мужчина при помощи резиновой лодки и рыболовных сетей ловил омуль. Ущерб от действий злоумышленника составил более 100 тысяч рублей.

«Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного средства и сетей влечет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ.  Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей», - предупредили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортная полиция напоминает, что с 1 октября 2017 года вылов омуля на Байкале запрещен. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.

Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
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