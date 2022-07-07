На Байкале поймали омулевого браконьера

Сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте в ходе рейда в акватории озера Байкал в местности Сеногда задержали 46-летнего местного жителя. Мужчина при помощи резиновой лодки и рыболовных сетей ловил омуль. Ущерб от действий злоумышленника составил более 100 тысяч рублей.«Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного средства и сетей влечет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ. Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей», - предупредили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Транспортная полиция напоминает, что с 1 октября 2017 года вылов омуля на Байкале запрещен. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте