Происшествия 07.07.2022 в 14:53

Жительница Улан-Удэ пустила кровь обидевшему ее сожителю

Мужчина получил удар ножом и был госпитализирован
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ пустила кровь обидевшему ее сожителю
Ночью 6 июля в больницу Улан-Удэ поступил 40-летний мужчина с колото-резаным ранением подключичной области. По подозрению в нападении на горожанина правоохранители задержали 48-летнюю женщину, с которой потерпевший вместе распивал спиртное. В ходе допроса улан-удэнка дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, незадолго до инцидента между сожителями произошла ссора, после которой обвиняемая выгнала мужчину из дома. В течение недели она получала от него оскорбления. Вечером 6 июля, проходя мимо дома сожительницы по улице Пищевой, мужчина увидел ее вместе с подругой и предложил распить спиртное. Однако через некоторое время на фоне алкогольного опьянения между собутыльниками вновь произошла ссора, в ходе которой обвиняемая, вспомнив старые обиды на сожителя, схватила с печки кухонный нож и нанесла ему удар в предплечье мужчины с повреждением магистрального сосуда. Подруга женщины сразу вызвала скорую. Потерпевшего госпитализировали.   

«В настоящее время женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Решается вопрос о заключении ее под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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