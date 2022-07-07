Жительница Улан-Удэ пустила кровь обидевшему ее сожителю

Ночью 6 июля в больницу Улан-Удэ поступил 40-летний мужчина с колото-резаным ранением подключичной области. По подозрению в нападении на горожанина правоохранители задержали 48-летнюю женщину, с которой потерпевший вместе распивал спиртное. В ходе допроса улан-удэнка дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, незадолго до инцидента между сожителями произошла ссора, после которой обвиняемая выгнала мужчину из дома. В течение недели она получала от него оскорбления. Вечером 6 июля, проходя мимо дома сожительницы по улице Пищевой, мужчина увидел ее вместе с подругой и предложил распить спиртное. Однако через некоторое время на фоне алкогольного опьянения между собутыльниками вновь произошла ссора, в ходе которой обвиняемая, вспомнив старые обиды на сожителя, схватила с печки кухонный нож и нанесла ему удар в предплечье мужчины с повреждением магистрального сосуда. Подруга женщины сразу вызвала скорую. Потерпевшего госпитализировали.«В настоящее время женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Решается вопрос о заключении ее под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»