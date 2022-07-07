Житель Бурятии убил и съел соседскую собаку

Полиция Бурятии раскрыла кражу собаки у 66-летней жительницы села Нижние Тальцы, совершенную в марте этого года. Подозреваемым оказался 29-летний односельчанин женщины. С молодым человеком, неоднократно помогавшим ей по хозяйству, пенсионерка находилась в хороших отношениях.«Дознанием установлено, что местный житель похитил животное в отсутствие хозяйки. Придя к ней в состоянии алкогольного опьянения, он планировал занять денег, но женщину дома не застал и увел со двора пса. У себя дома злоумышленник взял необходимую посуду, после чего на берегу озера убил и разделал животное. Там же он приготовил и употребил в пищу мясо, а оставшееся сложил в пакет и поместил в водоем во избежание порчи. От останков животного, шкуры и металлической цепи подозреваемый избавился, бросив в озеро», - рассказали в МВД Бурятии.Известно, что молодой человек проживает с пожилыми родственниками. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также наркопреступление. В настоящий момент нигде не работает. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»