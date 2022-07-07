Происшествия 07.07.2022 в 15:04

Житель Бурятии убил и съел соседскую собаку

Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии убил и съел соседскую собаку
Полиция Бурятии раскрыла кражу собаки у 66-летней жительницы села Нижние Тальцы, совершенную в марте этого года. Подозреваемым оказался 29-летний односельчанин женщины. С молодым человеком, неоднократно помогавшим ей по хозяйству, пенсионерка находилась в хороших отношениях.

«Дознанием установлено, что местный житель похитил животное в отсутствие хозяйки. Придя к ней в состоянии алкогольного опьянения, он планировал занять денег, но женщину дома не застал и увел со двора пса. У себя дома злоумышленник взял необходимую посуду, после чего на берегу озера убил и разделал животное. Там же он приготовил и употребил в пищу мясо, а оставшееся сложил в пакет и поместил в водоем во избежание порчи. От останков животного, шкуры и металлической цепи подозреваемый избавился, бросив в озеро», - рассказали в МВД Бурятии.

Известно, что молодой человек проживает с пожилыми родственниками. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также наркопреступление. В настоящий момент нигде не работает. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
Теги
собака убийство

Все новости

Житель Бурятии убил и съел соседскую собаку
07.07.2022 в 15:04
Жительница Улан-Удэ пустила кровь обидевшему ее сожителю
07.07.2022 в 14:53
Мэр Улан-Удэ – медалистам: «На вас смотрят как на лидеров!»
07.07.2022 в 14:12
На Байкале поймали омулевого браконьера
07.07.2022 в 13:47
В Улан-Удэ ремонтники заново ломают только что сделанный тротуар
07.07.2022 в 13:12
Песчаная Венеция России обретет мосты
07.07.2022 в 11:53
В Бурятии нашли подростка-путешественника
07.07.2022 в 11:17
Монголия решила второй раз зайти в одну и ту же реку
07.07.2022 в 10:30
В Улан-Удэ на Богатырском мосту загорелся трамвай
07.07.2022 в 10:09
В Бурятии пьяный мотоциклист пострадал, пытаясь объехать собаку
07.07.2022 в 09:33
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
Жительница Улан-Удэ пустила кровь обидевшему ее сожителю
Мужчина получил удар ножом и был госпитализирован
07.07.2022 в 14:53
На Байкале поймали омулевого браконьера
Ущерб от действий злоумышленника составил более 100 тысяч рублей
07.07.2022 в 13:47
В Бурятии нашли подростка-путешественника
Сбежавшего из центра в Субуктуе несовершеннолетнего обнаружили в Улан-Удэ
07.07.2022 в 11:17
В Улан-Удэ на Богатырском мосту загорелся трамвай
По предварительным данным, никто не пострадал
07.07.2022 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru