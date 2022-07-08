Происшествия 08.07.2022 в 09:15
В Улан-Удэ из-за пожара в подвале эвакуировали жителей многоэтажки
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
Текст: Константин Воронов
Вечером 7 июля на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о задымлении в подвале пятиэтажного дома по улице Мокрова в Улан-Удэ. На место происшествия выехали пожарные расчеты.
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление из подвала многоквартирного дома. Тремя звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу огнеборцы эвакуировали 30 человек. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 10 минут. В результате пожара в подвальном помещении выгорели личные вещи и мусор на площади 12 кв. м. Всего в борьбе с огнем участвовали 27 пожарных и 8 единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление из подвала многоквартирного дома. Тремя звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу огнеборцы эвакуировали 30 человек. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 10 минут. В результате пожара в подвальном помещении выгорели личные вещи и мусор на площади 12 кв. м. Всего в борьбе с огнем участвовали 27 пожарных и 8 единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии
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