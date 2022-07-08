Происшествия 08.07.2022 в 09:33
В Бурятии поездка пьяных сельчан на «Оке» закончилась больницей
Водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок
Текст: Константин Воронов
ДТП с пострадавшими произошло ночью в Кижингинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 19-летний водитель автомобиля «Ока», ехавший со стороны села Ушхайта в направлении Новокижингинска, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в бетонный блок.
В результате аварии водитель и два пассажира 23 и 24 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В Госавтоинспекции уточнили, что все трое пострадавших были пьяны, а водитель не имел прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель и два пассажира 23 и 24 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В Госавтоинспекции уточнили, что все трое пострадавших были пьяны, а водитель не имел прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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