В Бурятии отправили в колонию "королей" паленой водки

«Эдик привозил алкоголь на работу. Тогда я работала в органах соцзащиты. Думала, что он работает торговым представителем или дилером в алкогольной компании, и не предполагала о его незаконной деятельности. Сопроводительных документов не спрашивала» - говорила свидетельница.

Бурятские силовики остановили деятельность преступников, организовавших «бизнес» по изготовлению и продаже поддельной водки и вина. Преступников было двое. Назовем их Кирилл и Эдуард. Они вели очень активную деятельность, привлекая других граждан, не подозревавших, что злоумышленники работают нелегально. Удивительно, сколько могут наворотить всего два человека.Как и любой бизнес, нелегальное производство водки у криминальной парочки имело свой, так сказать, бизнес-план. Он мало чем отличался от бизнес-плана легальных водочных заводов. В чем суть законного изготовления водки? Производитель покупает необходимые материалы, находит помещение, нанимает сотрудников и выпускает в цехе готовую продукцию.Преступники не придумывали ничего нового. Кирилл взял на себя функцию приобретения на «черном рынке» поддельных федеральных специальных марок, этикеток, контрэтикеток, пробок, бутылок для розлива, коробок. Также подыскивал людей, желающих заработать, и предлагал им работу.Люди должны были оформлять бутылки (клеить на них этикетки и пр.) да разливать.Преступники проявили криминальную деловитость, которую, конечно, хорошо было бы направить в положительное русло. Подыскивали помещения, устанавливали оборудование, привозили оклеенные бутылки. На подпольной алколинии был даже спиртометр для поддержания нужной крепости суррогатной продукции. Не с помощью метода «на глазок», а используя прибор. Нанятых работников (чаще всего граждан иностранных государств, плохо разбирающихся в законах РФ) обучали. Словом, все как при обычной деятельности по выпуску алкоголя, только нелегально. Наемные работники-иностранцы думали, что все законно.Эдуард специализировался в основном на привозе спиртосодержащей жидкости, а также вывозе готовой «продукции» и ее продаже. Был своего рода подпольным начальником транспортного цеха и одновременно руководителем отдела маркетинга. Что касается денег, то, как потом отметили в зале суда, средства от реализации криминального алкоголя бутлегеры делили между собой. В какой пропорции - осталось невыясненным.Бурятские бутлегеры рассчитывали, что будут заниматься «бизнесом» на спаивании народа некачественной поддельной водкой и уклонением от налогов долго – ведь Эдуард имел знакомых торговцев, регулярно бравших у него партии «липовой» водки. Как правило, их магазины располагались на окраинах населенных пунктов. Оба партнера имели связи в преступном мире, позволявшие закупать этикетки и другое необходимое.Но надеждам подельников не суждено сбыться. На страницах приговора потом прямо отмечено, что Кирилл и Эдуард «фактически осуществляли совместную коммерческую деятельность, поддерживали близкие дружеские отношения». Последние стали еще более «доверительными» после создания общего «бизнеса». При рассмотрении личности Кирилла бросается в глаза, что он ранее имел опыт коммерческой деятельности, обладал знаниями в этой области. А Эдуард трудился в торговле, поэтому имел знакомых торговцев.О применении бутлегерами контрольной системы (ЕГАИС), призванной фиксировать все факты реализации алкоголя в России, не шло и речи.«Черным производителям» инкриминировали совершение ряда преступлений. Основное из них - незаконное производство, закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта и алкогольной продукции.Спирт преступники покупали десятками тысяч литров. Было выявлено немало фактов. Один раз бутлегеры купили почти 9 тыс. литров спиртосодержащей жидкости (стоимостью более 400 тыс. рублей). Помещения, использовавшиеся для хранения купленного спирта, просто ломились от запасов.Поддельную водку, соответственно, изготавливали десятками тысяч бутылок. Дело пестрит от перечисленных фактов. Например, однажды произвели около 5200 бутылок фальшивой водки «Сибирская стужа кедровая» (0,5 л), а также другого нелегального алкотовара общей стоимостью 1,119 млн рублей.В другой раз нанятые бутлегерами работники изготовили порядка 10 700 бутылок поддельной водки «Серебро Сибири» стоимостью 2,296 млн рублей.Со временем обороты росли. Выявлены факты, когда преступники покупали у неустановленного следствием лица уже готовую поддельную водку (для дальнейшей перепродажи через знакомых торговцев). То есть не только сами делали водку из спирта, но и выступали как перекупщики.Одна сделка оказалась особенно впечатляющей - на сумму с большими нулями. Ее объектом было: 7 500 бутылок нелегальной водки «Русская тайга» (0,25 л); 10 300 бутылок «Столичной» (0,5 л); 8 300 бутылок поддельной «Пристани» (0,5 л); 9 500 бутылок «Мариинских просторов» (0,5 л) и другие подделки. Всего на сумму 8,8 млн рублей.Иногда занимались нелегальным вином «Киндзмараули», «Твиши». Видимо, для разнообразия.Анализируя тот период криминальной активности Кирилла и Эдуарда, что попал в поле зрения силовиков, органы пришли к выводу, что стоимость алкоголя, бывшего у них в обороте, составила суммарно почти 14 млн рублей. Уголовный кодекс России признает это особо крупным размером.В зале суда Эдуард, занимавшийся продажей суррогатного алкоголя, раскаялся и признал, что торговал алкоголем без положенных документов. По поводу изъятого в ходе обысков алкоголя заявил, что не знал о поддельности акцизных марок. Сговор с Кириллом отрицал.Про алкоголь Эдуард рассказал необычайную историю. С 2015 года он занимался грузоперевозками. Клиенты порой спрашивали, где можно временно оставить товар на хранение. Отец Эдуарда имел дом с большим гаражом, и бутлегер решил его использовать.Однажды клиент попросил забрать груз алкоголя из Сотниково, близ Улан-Удэ, и взять на хранение на неделю. Товар перегрузили с фуры, он привез его в отцовский гараж, но через неделю клиент не объявился, а телефон у него был выключен.По рассказу Эдуарда, через полгода хранения он решил продать часть продукции. «Перед тем как продавать, я лично опробовал ее. Она ничем не отличалась от магазинской», - уверял он, утверждая, что продал не более 50 коробок с алкоголем. А клиент, оставивший ее на хранение, так и не позвонил… Чудо-история!Криминальная работа нарастала, и информация об Эдуарде расходилась все шире. Одна из свидетельниц рассказывала, что узнала о нем случайно пару лет назад. Мол, недорого продает алкоголь. По телефону, который ей дали, женщина связалась с продавцом. Но кто дал его номер, уже не помнила. Она стала регулярно покупать. Как-то раз купила сразу аж 26 бутылок.Женщина узнала Эдуарда на фотографии: «Это тот самый мужчина, у кого я покупала вино и водку».Многие свидетели узнавали о продавце алкоголя от родственников, знакомых. Дошла народная молва о бутлегерах и до бурятской полиции. Против них были развернуты активные оперативно-розыскные мероприятия, давшие результат. Записывали телефонные переговоры, в частности, когда работники нелегального «цеха» говорили бутлегерам, что надо привезти спирт или забрать готовую суррогатную водку. Вели видеозапись и не один раз, как и наблюдение.Так, против бутлегеров сработали покупатели их суррогатной продукции. Например, согласился на предложение полиции надеть на себя камеру и сделать контрольную закупку один мужчина, ранее покупавший у Эдуарда. Нелегальная продажа водки была зафиксирована четко. Помимо камеры, мужчине дали помеченные деньги. Проинструктировали о линии поведения с продавцом, о недопустимости провокационных действий со своей стороны.Участник следственного мероприятия связался с продавцом и сказал, что хочет купить два ящика водки. Бутлегер назвал место встречи. В условленном гараже прошла купля-продажа. В ходе беседы «подсадная утка» попросила выписать товарный чек для отчетности, но получила ответ, что товарного чека нет, и предложение покупателю самостоятельно «что-нибудь придумать».Аналогичные закупки проходили в торговых точках, куда поставлялась суррогатная водка. Места производства, хранения поддельной водки были тоже зафиксированы. В помещениях, использовавшихся преступниками, силовики выявили бочки, канистры, спиртосодержащую жидкость, изъяли более 26 тыс. штук «липовых» федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции (часть марок изъята снаряженной в рулоны, но их продавца установить не удалось) и сопутствующие атрибуты бутлегерства: крышки «Сибирская стужа», «Родники Сибири», мерный цилиндр и др.Экспертиза подтвердила, что федеральные спецмарки выпущены не на «Гознаке», а задержанная алкогольная продукция не соответствует стандартам.Когда бутлегеров «разгромили», в магазинах Бурятии стало меньше суррогата. А «короли» паленой водки получили по заслугам. Кирилла осудили на пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Эдуард получил три года шесть месяцев в такой же колонии. Оба подали апелляцию. Верховный суд республики великодушно «скинул» им пару месяцев срока.Петр Санжиев, «Номер один».