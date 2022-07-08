Происшествия 08.07.2022 в 10:45
В Бурятии на реке утонул мужчина
По предварительным данным, он был пьян
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что вчера в Селенгинском районе в реке Хилок утонул мужчина.
«По имеющейся информации, 59-летний мужчина в районе улуса Зурган-Дэбэ купался в нетрезвом виде. На его поиски выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе 3 человек и 2 единиц техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
«По имеющейся информации, 59-летний мужчина в районе улуса Зурган-Дэбэ купался в нетрезвом виде. На его поиски выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе 3 человек и 2 единиц техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
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