Происшествия 08.07.2022 в 10:45

В Бурятии на реке утонул мужчина

По предварительным данным, он был пьян
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии на реке утонул мужчина
Сегодня утром в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что вчера в Селенгинском районе в реке Хилок утонул мужчина.

«По имеющейся информации, 59-летний мужчина  в районе улуса Зурган-Дэбэ купался в нетрезвом виде. На его поиски выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе 3 человек и 2 единиц техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России
08.07.2022 в 10:55
В Бурятии впервые провели трансплантацию эмбрионов КРС
08.07.2022 в 10:48
В Улан-Удэ жители многоквартирного дома выбросили из окна двух котят
08.07.2022 в 10:48
В Бурятии на реке утонул мужчина
08.07.2022 в 10:45
Жители Бурятии чаще женятся по любви
08.07.2022 в 09:34
В Бурятии поездка пьяных сельчан на «Оке» закончилась больницей
08.07.2022 в 09:33
В Улан-Удэ из-за пожара в подвале эвакуировали жителей многоэтажки
08.07.2022 в 09:15
В Улан-Удэ призывают поддержать тех, кто перешел на электроотопление
08.07.2022 в 06:00
В Бурятии потушили крупный пожар в автомобильных боксах; пострадавших нет
07.07.2022 в 19:52
В Улан-Удэ нашли нарушения в строящейся многоэтажке «Бест Плюса»
07.07.2022 в 19:33
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Улан-Удэ жители многоквартирного дома выбросили из окна двух котят
Один разбился об асфальт насмерть, а второго подобрала неравнодушная горожанка
08.07.2022 в 10:48
В Бурятии поездка пьяных сельчан на «Оке» закончилась больницей
Водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок
08.07.2022 в 09:33
В Улан-Удэ из-за пожара в подвале эвакуировали жителей многоэтажки
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
08.07.2022 в 09:15
В Бурятии потушили крупный пожар в автомобильных боксах; пострадавших нет
Имелась угроза перехода огня на лесной массив и находящийся в 1,5 км от места пожара детский лагерь «Рассвет»
07.07.2022 в 19:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru