В Бурятии на реке утонул мужчина

Сегодня утром в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что вчера в Селенгинском районе в реке Хилок утонул мужчина.«По имеющейся информации, 59-летний мужчина в районе улуса Зурган-Дэбэ купался в нетрезвом виде. На его поиски выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе 3 человек и 2 единиц техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»