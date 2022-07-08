В Улан-Удэ жители многоквартирного дома выбросили из окна двух котят

«Хочу написать ужасную историю которая произошла ... по улице 50 лет Октября. Шла на работу возле зоомагазина увидела девушку которая смотрела наверх, и на земле лежали два комочка, подойдя ближе поняла что это два котёнка. Девушка одного котёнка взяла на руки, а второй бедный лежал и дёргал своими маленькими лапками буквально пару секунд и он умер. Это просто ужас их выкинули с окна. Вы что делаете зачем так над животными издеваться, у вас совсем нет ни стыда не совести. Бог вас накажет! Стерилизации есть, зачем допускать такое? Вы головой своей думаете?» - написал автор поста.

Жители Улан-Удэ резко осудили жильцов дома по ул. 50 лет Октября, которые из окна выбросили двух недавно появившихся на свет котят. Этих людей нужно найти и привлечь к ответственности, уверены горожане. Страшную историю о печальной судьбе двух малышей рассказал анонимный пользователь.Пользователи обрушились с критикой на жильцов дома, которые позволили себе такую жестокость. "Это днище людей!", "Это статья УК", "Жалко котят, мучительная и тяжёлая смерть", "Спуститься и в зоомагазин отдать нельзя было? Изверги", - осудили жестоких горожан пользователи.К слову, среди комментариев появилась версия, что котята могли заиграться на подоконнике и выпасть из окна сами. Однако ее тут же опровергли - уж очень большое расстояние от дома до места гибели малышей.Напомним, в России действует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Санкции статьи 245 УК РФ предусматривают штраф, либо лишение свободы на срок, до 3 лет.