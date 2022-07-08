Происшествия 08.07.2022 в 10:48

В Улан-Удэ жители многоквартирного дома выбросили из окна двух котят

Один разбился об асфальт насмерть, а второго подобрала неравнодушная горожанка
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ жители многоквартирного дома выбросили из окна двух котят
Жители Улан-Удэ резко осудили жильцов дома по ул. 50 лет Октября, которые из окна выбросили двух недавно появившихся на свет котят. Этих людей нужно найти и привлечь к ответственности, уверены горожане. Страшную историю о печальной судьбе двух малышей рассказал анонимный пользователь.

«Хочу написать ужасную историю которая произошла ... по улице 50 лет Октября. Шла на работу возле зоомагазина увидела девушку которая смотрела наверх, и на земле лежали два комочка, подойдя ближе поняла что это два котёнка. Девушка одного котёнка взяла на руки, а второй бедный лежал и дёргал своими маленькими лапками буквально пару секунд и он умер. Это просто ужас их выкинули с окна. Вы что делаете зачем так над животными издеваться, у вас совсем нет ни стыда не совести. Бог вас накажет! Стерилизации есть, зачем допускать такое? Вы головой своей думаете?»

- написал автор поста.
Пользователи обрушились с критикой на жильцов дома, которые позволили себе такую жестокость. "Это днище людей!", "Это статья УК", "Жалко котят, мучительная и тяжёлая смерть", "Спуститься и в зоомагазин отдать нельзя было? Изверги", - осудили жестоких горожан пользователи.



К слову, среди комментариев появилась версия, что котята могли заиграться на подоконнике и выпасть из окна сами. Однако ее тут же опровергли - уж очень большое расстояние от дома до места гибели малышей.

Напомним, в России действует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Санкции статьи 245 УК РФ предусматривают штраф, либо лишение свободы на срок, до 3 лет.
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