Житель Бурятии на почве ревности жестоко расправился с односельчанином

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого за особо тяжкие преступления жителя Мухоршибирского района, обвиняемого в краже и убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло вечером 17 мая на улице Лесной в поселке Саган-Нур. Пьяный мужчина, проходя мимо дома знакомого, решил зайти к нему и поговорить о конфликте, возникшем между ним и его женой. Встретив односельчанина на лестничной площадке, после непродолжительного разговора злоумышленник на почве ревности начал избивать потерпевшего. Далее, продолжив потасовку в квартире, агрессор схватил нож и нанес несколько ударов клинком в грудь и шею знакомого. От полученных ран 35-летний мужчина скончался на месте.Вернувшись домой, злоумышленник сжег свою обувь в печке. Позже в ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили телефон, которой сельчанин похитил из квартиры своей жертвы.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.Фото: pixabay.com