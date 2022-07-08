Происшествия 08.07.2022 в 14:27

Житель Бурятии на почве ревности жестоко расправился с односельчанином

Мужчина сначала избил оппонента, а затем добил его ножом
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии на почве ревности жестоко расправился с односельчанином
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого за особо тяжкие преступления жителя Мухоршибирского района, обвиняемого в краже и убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло вечером 17 мая на улице Лесной в поселке Саган-Нур. Пьяный мужчина, проходя мимо дома знакомого, решил зайти к нему и поговорить о конфликте, возникшем между ним и его женой. Встретив односельчанина на лестничной площадке, после непродолжительного разговора злоумышленник на почве ревности начал избивать потерпевшего. Далее, продолжив потасовку в квартире, агрессор схватил нож и нанес несколько ударов клинком в грудь и шею знакомого. От полученных ран 35-летний мужчина скончался на месте.

Вернувшись домой, злоумышленник сжег свою обувь в печке. Позже в ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили телефон, которой сельчанин похитил из квартиры своей жертвы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com
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