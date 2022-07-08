Происшествия 08.07.2022 в 16:48

В Улан-Удэ оперативник УФСИНа организовал в колонии бизнес на телефонах

Для этого ему пришлось вступить в сговор с зеком
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ оперативник УФСИНа организовал в колонии бизнес на телефонах
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего старшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ «Исправительная колония №2» в Улан-Удэ. Он обвиняется в превышении полномочий и получении взяток.

Как сообщили в следственном ведомстве, опер предложил одному из сидельцев мобильные телефоны и сим-карты, чтобы тот продавал их на территории колонии другим осужденным. Взамен сотрудник колонии пообещал зеку общее покровительство, содействие в получении условно-досрочного освобождения и не привлечение к дисциплинарным взысканиям за допущенные нарушения режима. В свою очередь, оперативник должен был получать свой процент с продаж. Заключенный согласился.

Преступная схема работала ровно год: с декабря 2019 по декабрь 2020 года. За это время оперативник получал взятки в размере от 1 до 15 тыс. рублей за принесенные телефоны и сим-карты, которые передавались ему наличными, либо путем переводов на банковский счет. Всего, таким образом, он успел незаконно обогатиться на 81 тысячу рублей.

Преступление вскрыли сотрудники УФСБ Бурятии и оперативники собственной безопасности УФСИН России по РБ.

«В ходе предварительного следствия сотрудник признал вину, раскаялся в содеянном и способствовал следствию. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд республики для рассмотрения по существу», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: «Номер один»
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