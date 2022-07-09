В Бурятии сошедшая с гор вода затопила федеральную трассу и село

Вечером 8 июля после ливня в районе села Хонхолой Мухоршибирского района со стороны гор сошёл мощный поток воды. Он перелился через участок федеральной трассы «Байкал» и прошёл по двум улицам села. В результате произошло заилевание участка автодороги и кратковременное подтопление придомовых участков, также вода проникла в подполья жилых домов.







Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на данный момент трасса очищена силами дорожной службы, ограничений движения нет. В селе Хонхолой на расчистке улиц работала спецтехника Мухоршибирского ДЭУ и местные жители, а также оперативная группа администрации Мухоршибирского района и сельского поселения «Хонхолойское».







Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»