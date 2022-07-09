Происшествия 09.07.2022 в 10:21

В Бурятии перевернулся и загорелся автомобиль с подростками

Трое несовершеннолетних доставлены в больницу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии перевернулся и загорелся автомобиль с подростками
ДТП с пострадавшими произошло сегодня ночью на трассе Улан-Удэ - Романовка - Чита вблизи села Ацагат. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, несовершеннолетний водитель автомобиля «Киа», не имеющий прав, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась и загорелась. Водитель и находившиеся внутри два 15-летних подростка получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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