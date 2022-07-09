В Бурятии перевернулся и загорелся автомобиль с подростками

ДТП с пострадавшими произошло сегодня ночью на трассе Улан-Удэ - Романовка - Чита вблизи села Ацагат. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, несовершеннолетний водитель автомобиля «Киа», не имеющий прав, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась и загорелась. Водитель и находившиеся внутри два 15-летних подростка получили травмы и были доставлены в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии