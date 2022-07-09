Происшествия 09.07.2022 в 17:24

В Улан-Удэ подросток на самокате столкнулся с автомобилем

В ДТП пострадала 8-летняя девочка
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ подросток на самокате столкнулся с автомобилем
ДТП с участием электросамоката произошло сегодня днём на пр. 50 лет Октября в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 17-летний водитель электросамоката при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода совершил столкновение с автомобилем «Тойота Клюгер». В результате происшествия травмы получила 8-летняя девочка - пассажир самоката. Ребёнок доставлен в больницу.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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