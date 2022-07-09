В Улан-Удэ подросток на самокате столкнулся с автомобилем

ДТП с участием электросамоката произошло сегодня днём на пр. 50 лет Октября в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 17-летний водитель электросамоката при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода совершил столкновение с автомобилем «Тойота Клюгер». В результате происшествия травмы получила 8-летняя девочка - пассажир самоката. Ребёнок доставлен в больницу.Фото: мэрия Улан-Удэ