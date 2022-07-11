Происшествия 11.07.2022 в 09:04

Восемь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП в Улан-Удэ

В 102-м микрорайоне столкнулись 3 автомобиля
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Текст: Константин Воронов
Восемь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП в Улан-Удэ
Днем 10 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о ДТП с участием 3 легковых автомобилей в 102-м микрорайоне Улан-Удэ.

«В результате аварии получили вред здоровью 8 человек, из них 4 ребенка. Трое пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения Улан-Удэ», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

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