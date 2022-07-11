Происшествия 11.07.2022 в 09:04
Восемь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП в Улан-Удэ
В 102-м микрорайоне столкнулись 3 автомобиля
Текст: Константин Воронов
Днем 10 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о ДТП с участием 3 легковых автомобилей в 102-м микрорайоне Улан-Удэ.
«В результате аварии получили вред здоровью 8 человек, из них 4 ребенка. Трое пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения Улан-Удэ», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«В результате аварии получили вред здоровью 8 человек, из них 4 ребенка. Трое пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения Улан-Удэ», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
ТегиДТП