Восемь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП в Улан-Удэ

Днем 10 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о ДТП с участием 3 легковых автомобилей в 102-м микрорайоне Улан-Удэ.«В результате аварии получили вред здоровью 8 человек, из них 4 ребенка. Трое пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения Улан-Удэ», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии