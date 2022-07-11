В Бурятии начальница почтового отделения присвоила посылку

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в присвоении чужого имущества.«Женщина, имея свободный доступ к товарно-материальным ценностям, присвоила вверенное ей имущество – посылку с мобильным телефоном стоимостью 11 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно. Также ее лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.Фото: «Номер один»