Происшествия 11.07.2022 в 09:13

В Бурятии начальница почтового отделения присвоила посылку

Женщину разоблачили и отдали под суд
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии начальница почтового отделения присвоила посылку
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в присвоении чужого имущества.

«Женщина, имея свободный доступ к товарно-материальным ценностям, присвоила вверенное ей имущество – посылку с мобильным телефоном стоимостью 11 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно. Также ее лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Фото: «Номер один»
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