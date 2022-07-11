Житель Бурятии схлопотал уголовку, едва став бизнесменом

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства о занятости населения.«Выявлено, что житель Гусиноозерска в установленном порядке признан безработным с назначением ему пособия по безработице. Мужчина был предупрежден о необходимости уведомления центра занятости населения о своем трудоустройстве. В период получения пособия гражданин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, однако о своем трудоустройстве в уполномоченный орган не сообщил, им незаконно получено пособие», - рассказали в надзорном ведомстве.Материалы проверки прокуратура направила в полицию. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Проводится расследование.Фото: «Номер один»