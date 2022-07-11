Происшествия 11.07.2022 в 09:20
Житель Бурятии схлопотал уголовку, едва став бизнесменом
Начинающего предпринимателя обвинили в мошенничестве
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства о занятости населения.
«Выявлено, что житель Гусиноозерска в установленном порядке признан безработным с назначением ему пособия по безработице. Мужчина был предупрежден о необходимости уведомления центра занятости населения о своем трудоустройстве. В период получения пособия гражданин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, однако о своем трудоустройстве в уполномоченный орган не сообщил, им незаконно получено пособие», - рассказали в надзорном ведомстве.
Материалы проверки прокуратура направила в полицию. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Проводится расследование.
Фото: «Номер один»
«Выявлено, что житель Гусиноозерска в установленном порядке признан безработным с назначением ему пособия по безработице. Мужчина был предупрежден о необходимости уведомления центра занятости населения о своем трудоустройстве. В период получения пособия гражданин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, однако о своем трудоустройстве в уполномоченный орган не сообщил, им незаконно получено пособие», - рассказали в надзорном ведомстве.
Материалы проверки прокуратура направила в полицию. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Проводится расследование.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество