В Бурятии перевернувшийся на квадроцикле подросток получил тяжелую травму

ДТП с участием подростка произошло в субботу вечером в Прибайкальском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 13-летний водитель квадроцикла, следуя по ул. Гагарина села Горячинск, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии мальчик получил тяжелую травму головы и был госпитализирован.Еще одно ДТП с участием мототранспорта случилось ночью в воскресенье в Кяхтинском районе. Там 47-летний водитель мопеда «Рэйсер», следуя со стороны села Хутор в направлении Шарагола, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии 22-летний пассажир мопеда получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии