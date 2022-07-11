Происшествия 11.07.2022 в 10:30

В Бурятии перевернувшийся на квадроцикле подросток получил тяжелую травму

13-летний мальчик госпитализирован
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии перевернувшийся на квадроцикле подросток получил тяжелую травму
ДТП с участием подростка произошло в субботу вечером в Прибайкальском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 13-летний водитель квадроцикла, следуя по ул. Гагарина села Горячинск, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии мальчик получил тяжелую травму головы и был госпитализирован.

Еще одно ДТП с участием мототранспорта случилось ночью в воскресенье в Кяхтинском районе. Там 47-летний водитель мопеда «Рэйсер», следуя со стороны села Хутор в направлении Шарагола, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии 22-летний пассажир мопеда получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
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