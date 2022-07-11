В Улан-Удэ пропал мужчина, который не может жить без лекарств

В Улан-Удэ полиция разыскивает 48-летнего жителя Железнодорожного района Виктора Плюснина. 7 июля около 10 утра мужчина ушел из дома на улице 502 километр, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: европейской внешности, рост 174 см, среднего телосложения, волосы короткие русые, глаза карие.Особые приметы: родинка около верхней губы с левой стороны.Был одет: футболка черная, брюки вельветовые бежевого цвета, туфли темно-коричневые, кепка серая.Нуждается в постоянном приеме лекарственных препаратов. Ранее не уходил.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит обратиться в полицию по телефонам: 8 (924) 390-60-60, 8 (983) 535-60-91 или 102 (112).