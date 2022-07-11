Происшествия 11.07.2022 в 11:15

В Улан-Удэ пропал мужчина, который не может жить без лекарств

Он ушел из дома 7 июля и не вернулся
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пропал мужчина, который не может жить без лекарств
В Улан-Удэ полиция разыскивает 48-летнего жителя Железнодорожного района Виктора Плюснина. 7 июля около 10 утра мужчина ушел из дома на улице 502 километр, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.  

Приметы: европейской внешности, рост 174 см, среднего телосложения, волосы короткие русые, глаза карие.

Особые приметы: родинка около верхней губы с левой стороны.

Был одет: футболка черная, брюки вельветовые бежевого цвета, туфли темно-коричневые, кепка серая.

Нуждается в постоянном приеме лекарственных препаратов. Ранее не уходил.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит обратиться в полицию по телефонам: 8 (924) 390-60-60, 8 (983) 535-60-91 или 102 (112).
Теги
розыск

Все новости

Отряд Росгвардии Бурятии вернулся из командировки на Украину
11.07.2022 в 12:18
Бурятия просит РФ ускорить выделение денег на подготовку республики к зиме
11.07.2022 в 11:24
В Улан-Удэ пропал мужчина, который не может жить без лекарств
11.07.2022 в 11:15
Развод супругов, проживающих в разных городах
11.07.2022 в 11:05
Сохранение стволовых клеток пуповинной крови при рождении ребенка – ответственность каждой семьи
11.07.2022 в 10:45
В Бурятии перевернувшийся на квадроцикле подросток получил тяжелую травму
11.07.2022 в 10:30
В Баунте сторож золотодобывающего предприятия обокрал его склады на 360 тыс рублей
11.07.2022 в 10:16
Житель Бурятии схлопотал уголовку, едва став бизнесменом
11.07.2022 в 09:20
В Бурятии начальница почтового отделения присвоила посылку
11.07.2022 в 09:13
Восемь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП в Улан-Удэ
11.07.2022 в 09:04
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Бурятии перевернувшийся на квадроцикле подросток получил тяжелую травму
13-летний мальчик госпитализирован
11.07.2022 в 10:30
В Баунте сторож золотодобывающего предприятия обокрал его склады на 360 тыс рублей
Кучу полезных и нужных золотодобытчикам вещей он продал за 20 л спирта и выдумал историю о вооруженном налете  
11.07.2022 в 10:16
Житель Бурятии схлопотал уголовку, едва став бизнесменом
Начинающего предпринимателя обвинили в мошенничестве
11.07.2022 в 09:20
В Бурятии начальница почтового отделения присвоила посылку
Женщину разоблачили и отдали под суд
11.07.2022 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru