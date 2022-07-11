Происшествия 11.07.2022 в 13:55

В Улан-Удэ вновь «минировали» здания судов

Тревога оказалась ложной
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вновь «минировали» здания судов
Сегодня в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение о минировании зданий судебной системы.

«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию персонала и посетителей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра зданий Верховного суда, а также судов Советского и Железнодорожного районов опасных устройств и предметов не обнаружили.

Напомним, месяц назад, 9 июня, в Улан-Удэ неизвестные злоумышленники также сообщали о минировании судебных зданий.

Фото: Росгвардия Бурятии
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