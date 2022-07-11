В Бурятии сгорел пропускной пункт на озере Щучье

В ночь с 10 на 11 июля в 00:51 в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в Селенгинском районе. Горел дощатый пропускной пункт размером 3х3 метра на озере Щучье.«На момент прибытия огнеборцев строение горело полностью. Для ликвидации открытого горения потребовалось 7 минут. В результате пожара сооружение полностью сгорело. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Фото: МЧС Бурятии