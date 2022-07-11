Происшествия 11.07.2022 в 14:27

В Бурятии сгорел пропускной пункт на озере Щучье

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сгорел пропускной пункт на озере Щучье
В ночь с 10 на 11 июля в 00:51 в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в Селенгинском районе. Горел дощатый пропускной пункт размером 3х3 метра на озере Щучье.

«На момент прибытия огнеборцев строение горело полностью. Для ликвидации открытого горения потребовалось 7 минут. В результате пожара сооружение полностью сгорело. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС Бурятии
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