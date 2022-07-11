Житель Бурятии зарезал односельчанина, предлагавшего ему выпить

8 июля в одном из домов села Шибертуй произошло убийство 50-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 63-летний знакомый покойного. В ходе допроса пожилой мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 8 июля в гости к обвиняемому пришел его знакомый и предложил распить с ним спиртное. Хозяин дома ответил отказом и начал прогонять пьяного гостя. В ходе возникшей ссоры пенсионер схватил нож и нанес им удар в живот противнику. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Спустя некоторое время домой вернулась сожительница пенсионера, которая вызвала скорую помощь и полицию.«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, так как мужчина месяц назад перенес тяжелое заболевание. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии