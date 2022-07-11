Улан-удэнка лишилась денег при попытке купить дешевую стиральную машину

«Полиция Бурятии призывает жителей республики быть более бдительными, при переходе на различные сайты организаций обращать внимание на подлинность их адреса в адресной строке браузера, заказывать вещи на официальных сайтах (в поисковике они отмечены синей галочкой – см. фото ниже) либо торговых площадках, проверенных вашими знакомыми», - предупреждают в МВД Бурятии.











В полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 57-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в Интернете увидела рекламу о том, что на одной из популярных торговых площадок проходит распродажа бытовой техники. Предложение её заинтересовало, и улан-удэнка перешла по указанной в рекламном посте ссылке.На открывшемся сайте она заказала стиральную машинку. Затем некоторое время в мессенджере общалась с сотрудником торговой площадки - по вопросам оплаты товара и, якобы, возникших в связи с этим технических неполадок.Результатом такого общения стала потеря ею почти 15 тысяч рублей. Оказалось, что в надежде купить необходимую бытовую технику по привлекательной цене горожанка наткнулась на сайт-дублер и попала в сети мошенников.Фото: pixabay.com