Происшествия 11.07.2022 в 17:50

Улан-удэнка лишилась денег при попытке купить дешевую стиральную машину

В интернете женщина наткнулась на сайт-дублер и попала в сети мошенников
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Текст: Константин Воронов
Улан-удэнка лишилась денег при попытке купить дешевую стиральную машину
В полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 57-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в Интернете увидела рекламу о том, что на одной из популярных торговых площадок проходит распродажа бытовой техники. Предложение её заинтересовало, и улан-удэнка перешла по указанной в рекламном посте ссылке.

На открывшемся сайте она заказала стиральную машинку. Затем некоторое время в мессенджере общалась с сотрудником торговой площадки - по вопросам оплаты товара и, якобы, возникших в связи с этим технических неполадок.

Результатом такого общения стала потеря ею почти 15 тысяч рублей. Оказалось, что в надежде купить необходимую бытовую технику по привлекательной цене горожанка наткнулась на сайт-дублер и попала в сети мошенников.

«Полиция Бурятии призывает жителей республики быть более бдительными, при переходе на различные сайты организаций обращать внимание на подлинность их адреса в адресной строке браузера, заказывать вещи на официальных сайтах (в поисковике они отмечены синей галочкой – см. фото ниже) либо торговых площадках, проверенных вашими знакомыми», - предупреждают в МВД Бурятии.



Фото: pixabay.com
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