Происшествия 12.07.2022 в 09:50
В Бурятии разбились водитель «ВАЗа» и мотоциклист
Первый перевернулся на дороге, второй врезался в стоящий грузовик
Текст: Константин Воронов
Два ДТП с пострадавшими произошло в минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в Госавтоинспекции, вечером в Селенгинском районе 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21061», ехавший по технологической дороге со стороны озера Гусиное в направлении села Цайдам, не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован.
Еще одно ДТП произошло около 5 часов вечера в Гусиноозерске на ул. Центральной. Там 24-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер», не имеющий прав, врезался в стоящий автомобиль «Исудзу». В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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