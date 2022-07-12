В Бурятии разбились водитель «ВАЗа» и мотоциклист

Два ДТП с пострадавшими произошло в минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в Госавтоинспекции, вечером в Селенгинском районе 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21061», ехавший по технологической дороге со стороны озера Гусиное в направлении села Цайдам, не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован.





Еще одно ДТП произошло около 5 часов вечера в Гусиноозерске на ул. Центральной. Там 24-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер», не имеющий прав, врезался в стоящий автомобиль «Исудзу». В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии