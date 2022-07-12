Происшествия 12.07.2022 в 10:36

В Улан-Удэ найденный подросток снова сбежал

15-летний юноша покинул социально-реабилитационный центр в одних тапочках
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ найденный подросток снова сбежал
Полиция Улан-Удэ вновь разыскивает 15-летнего Дмитрия Каданцева, который 5 июля около 18-30 часов сбежал из Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на ул. Шульца.

Напомним, 21 июня подросток вместе с товарищем уже сбегал из центра. В конце июня полицейские обнаружили его у матери в поселке Исток, после чего подростка вновь поместили в социально-реабилитационный центр.

Приметы: европейской внешности, тёмно русые волосы, худощавого телосложения. Был одет: белая футболка, светло-голубые шорты, тапочки черного цвета. При себе ничего не имел.

При наличии какой-либо информации об подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 44-02-02, +7-924-011-13-11, +7-924-457-33-66.
Теги
розыск

Все новости

Оплата в магазине только за «наличку»: законно ли это?
12.07.2022 в 11:00
Детская шалость едва не стала причиной крупного пожара в Бурятии
12.07.2022 в 10:52
В Улан-Удэ найденный подросток снова сбежал
12.07.2022 в 10:36
В Улан-Удэ начинается ремонт нечетной стороны улицы Терешковой
12.07.2022 в 10:05
В Бурятии разбились водитель «ВАЗа» и мотоциклист
12.07.2022 в 09:50
Волонтеры РЖД убрались на севере Байкала
12.07.2022 в 09:32
Прокуратура Бурятии не дала бизнесменам обогатиться на бюджете
12.07.2022 в 09:29
В Улан-Удэ детям-эпилептикам не выдавали бесплатных лекарств
12.07.2022 в 09:14
Улан-удэнка лишилась денег при попытке купить дешевую стиральную машину
11.07.2022 в 17:50
В Улан-Удэ по проекту «Народный бюджет» обновляют 27 улиц и проездов
11.07.2022 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
Детская шалость едва не стала причиной крупного пожара в Бурятии
В пригородном  с Улан-Удэ селе Хойтобэе от огня отстояли четыре домовладения
12.07.2022 в 10:52
В Бурятии разбились водитель «ВАЗа» и мотоциклист
Первый перевернулся на дороге, второй врезался в стоящий грузовик
12.07.2022 в 09:50
Улан-удэнка лишилась денег при попытке купить дешевую стиральную машину
В интернете женщина наткнулась на сайт-дублер и попала в сети мошенников
11.07.2022 в 17:50
Житель Бурятии зарезал односельчанина, предлагавшего ему выпить
Сам обвиняемый сейчас не пьет, поскольку перенес тяжелое заболевание
11.07.2022 в 17:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru