В Улан-Удэ найденный подросток снова сбежал

Полиция Улан-Удэ вновь разыскивает 15-летнего Дмитрия Каданцева, который 5 июля около 18-30 часов сбежал из Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на ул. Шульца.Напомним, 21 июня подросток вместе с товарищем уже сбегал из центра. В конце июня полицейские обнаружили его у матери в поселке Исток, после чего подростка вновь поместили в социально-реабилитационный центр.Приметы: европейской внешности, тёмно русые волосы, худощавого телосложения. Был одет: белая футболка, светло-голубые шорты, тапочки черного цвета. При себе ничего не имел.При наличии какой-либо информации об подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 44-02-02, +7-924-011-13-11, +7-924-457-33-66.