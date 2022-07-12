В Бурятии уже месяц не могут найти пропавшего в лесу мужчину

Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 12 человек и 2 единиц техники выехали в Прибайкальский и Окинский районы на поиски потерявшихся людей.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первая группа спасателей отправилась в Прибайкальский район, где 7 июля 75-летний мужчина потерялся в лесу в местности «Красичиха» недалеко от села Кома.Вторая группа спасателей отправилась на повторные поиски в Окинский район в местность реки Белый Иркут. Там еще 18 июня потерялся 48-летний сборщик дикоросов. Ранее спасателями уже было обследовано 47 квадратных км горно-таежной местности, но поиск результатов не дал.Также в поисках задействованы полицейские.Фото: «Номер один»