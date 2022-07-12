Происшествия 12.07.2022 в 11:50
Житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае из-за татуировки у кондуктора
Агрессивного мужчину забрали в полицию
Текст: Константин Воронов
За минувшие сутки в Улан-Удэ росгвардейцы дважды реагировали на сигналы тревожных кнопок, установленных в трамваях. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, в обоих случаях нарушителями общественного порядка стали граждане зрелого возраста.
Первый случай произошел днем в Октябрьском районе. 55-летний пассажир трамвая заметил у 20-летнего кондуктора татуировку и начал оскорблять его, нецензурно выражаясь и угрожая.
Поздно вечером сигнал тревоги пришел с трамвая в Железнодорожном районе. Там 52-летняя женщина оскорбляла пассажиров и приставала к гражданам.
«Оба нарушителя доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности», - сообщили в Росгвардии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Первый случай произошел днем в Октябрьском районе. 55-летний пассажир трамвая заметил у 20-летнего кондуктора татуировку и начал оскорблять его, нецензурно выражаясь и угрожая.
Поздно вечером сигнал тревоги пришел с трамвая в Железнодорожном районе. Там 52-летняя женщина оскорбляла пассажиров и приставала к гражданам.
«Оба нарушителя доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности», - сообщили в Росгвардии.
Фото: Росгвардия Бурятии