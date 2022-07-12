Происшествия 12.07.2022 в 11:50

Житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае из-за татуировки у кондуктора

Агрессивного мужчину забрали в полицию
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае из-за татуировки у кондуктора
За минувшие сутки в Улан-Удэ росгвардейцы дважды реагировали на сигналы тревожных кнопок, установленных в трамваях. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, в обоих случаях нарушителями общественного порядка стали граждане зрелого возраста.

Первый случай произошел днем в Октябрьском районе. 55-летний пассажир трамвая заметил у 20-летнего кондуктора татуировку и начал оскорблять его, нецензурно выражаясь и угрожая.

Поздно вечером сигнал тревоги пришел с трамвая в Железнодорожном районе. Там 52-летняя женщина оскорбляла пассажиров и приставала к гражданам.

«Оба нарушителя доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности», - сообщили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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