Житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае из-за татуировки у кондуктора

За минувшие сутки в Улан-Удэ росгвардейцы дважды реагировали на сигналы тревожных кнопок, установленных в трамваях. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, в обоих случаях нарушителями общественного порядка стали граждане зрелого возраста.Первый случай произошел днем в Октябрьском районе. 55-летний пассажир трамвая заметил у 20-летнего кондуктора татуировку и начал оскорблять его, нецензурно выражаясь и угрожая.Поздно вечером сигнал тревоги пришел с трамвая в Железнодорожном районе. Там 52-летняя женщина оскорбляла пассажиров и приставала к гражданам.«Оба нарушителя доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии