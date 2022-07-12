Происшествия 12.07.2022 в 12:31
На трассе в Бурятии опрокинулся большегруз
Водитель госпитализирован
Текст: Константин Воронов
Сегодня ночью на 281-м км трассы «Байкал» на въезде в город Бабушкин произошло ДТП. Как сообщает паблик «Кабанск-инфо. 24/7», большегрузный автомобиль выехал на правую обочину и опрокинулся в кювет. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ.
Напомним, днем ранее схожее ДТП произошло на выезде из города Бабушкин. Там водитель автовоза «Рено» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В аварии никто не пострадал.
Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»
Напомним, днем ранее схожее ДТП произошло на выезде из города Бабушкин. Там водитель автовоза «Рено» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В аварии никто не пострадал.
Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»
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