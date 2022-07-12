Жительница Улан-Удэ в ходе пьянки несколько раз пырнула ножом сожителя

Вечером 11 июля в одном из домов по улице Гастелло в Улан-Удэ произошло убийство 33-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимую 36-летнюю сожительницу покойного, с которой они вместе в течение нескольких дней распивали спиртное. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, сожители в последнее время злоупотребляли спиртным, на фоне алкогольного опьянения между ними происходили ссоры и потасовки. Вечером 11 июля в ходе очередного возникшего на фоне опьянения конфликта, переросшего в потасовку, обвиняемая схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужчины. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Спустя некоторое время женщина прибежала к соседке и попросила вызвать скорую помощь.В настоящее время женщине уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении ее под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»