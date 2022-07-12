Происшествия 12.07.2022 в 15:28

Жительница Улан-Удэ в ходе пьянки несколько раз пырнула ножом сожителя

От полученных ран мужчина умер на месте
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ в ходе пьянки несколько раз пырнула ножом сожителя
Вечером 11 июля в одном из домов по улице Гастелло в Улан-Удэ произошло убийство 33-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимую 36-летнюю сожительницу покойного, с которой они вместе в течение нескольких дней распивали спиртное. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, сожители в последнее время злоупотребляли спиртным, на фоне алкогольного опьянения между ними происходили ссоры и потасовки. Вечером 11 июля в ходе очередного возникшего на фоне опьянения конфликта, переросшего в потасовку, обвиняемая схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужчины. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Спустя некоторое время женщина прибежала к соседке и попросила вызвать скорую помощь.

В настоящее время женщине уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении ее под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
Теги
убийство

Все новости

Жительница Улан-Удэ в ходе пьянки несколько раз пырнула ножом сожителя
12.07.2022 в 15:28
В Улан-Удэ под суд попал любитель сыра
12.07.2022 в 15:18
Авиакомпания «Ангара» обновляет парк вертолетами из Бурятии
12.07.2022 в 14:49
В список Банка России попали еще два «черных» кредитора из Бурятии
12.07.2022 в 14:22
Глава Бурятии с супругой отмечают серебряную свадьбу
12.07.2022 в 14:00
В Улан-Удэ пенсионерка лишилась денег, продавая дом через интернет
12.07.2022 в 12:41
На трассе в Бурятии опрокинулся большегруз
12.07.2022 в 12:31
В Бурятии выявлено некачественное молоко из Кемерово и Красноярска
12.07.2022 в 12:11
Ямочный ремонт внутриквартальных проездов в Улан-Удэ идет полным ходом
12.07.2022 в 12:01
Житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае из-за татуировки у кондуктора
12.07.2022 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Улан-Удэ пенсионерка лишилась денег, продавая дом через интернет
Лже-покупательница предложила ей получить в банке задаток, где бабушка на самом деле лишилась 50 тыс рублей

12.07.2022 в 12:41
На трассе в Бурятии опрокинулся большегруз
Водитель госпитализирован
12.07.2022 в 12:31
Житель Улан-Удэ устроил дебош в трамвае из-за татуировки у кондуктора
Агрессивного мужчину забрали в полицию
12.07.2022 в 11:50
В Бурятии уже месяц не могут найти пропавшего в лесу мужчину
Сборщик дикоросов потерялся в районе реки Белый Иркут
12.07.2022 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru