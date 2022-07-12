Происшествия 12.07.2022 в 18:22

В Иркутске будут судить обвиняемого в получении взятки полковника МВД Бурятии

Андрей Бардаханов продолжает содержаться в СИЗО
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Текст: Константин Воронов
В Иркутске будут судить обвиняемого в получении взятки полковника МВД Бурятии
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника следственного управления – начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД Бурятии Андрея Бардаханова. Его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Напомним, 26 июля 2021 года Андрея Бардаханова задержали в здании гостиницы «Звезда» в Иркутске. Там он, по версии следствия, получил через посредника взятку в виде муляжей денег, имитирующих 15 миллионов рублей, за прекращение уголовного преследования одного из фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ МВД Бурятии.

«Взяткополучатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления. Всё это время обвиняемый содержится под стражей. По уголовному делу следователями проведены 4 сложных трудоемких экспертизы, в том числе химические, фоноскопическая и лингвистические. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого», - сообщили в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: Следственный комитет Иркутской области
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