Происшествия 12.07.2022 в 18:22
В Иркутске будут судить обвиняемого в получении взятки полковника МВД Бурятии
Андрей Бардаханов продолжает содержаться в СИЗО
Текст: Константин Воронов
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника следственного управления – начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД Бурятии Андрея Бардаханова. Его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере.
Напомним, 26 июля 2021 года Андрея Бардаханова задержали в здании гостиницы «Звезда» в Иркутске. Там он, по версии следствия, получил через посредника взятку в виде муляжей денег, имитирующих 15 миллионов рублей, за прекращение уголовного преследования одного из фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ МВД Бурятии.
«Взяткополучатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления. Всё это время обвиняемый содержится под стражей. По уголовному делу следователями проведены 4 сложных трудоемких экспертизы, в том числе химические, фоноскопическая и лингвистические. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Иркутской области
Напомним, 26 июля 2021 года Андрея Бардаханова задержали в здании гостиницы «Звезда» в Иркутске. Там он, по версии следствия, получил через посредника взятку в виде муляжей денег, имитирующих 15 миллионов рублей, за прекращение уголовного преследования одного из фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ МВД Бурятии.
«Взяткополучатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления. Всё это время обвиняемый содержится под стражей. По уголовному делу следователями проведены 4 сложных трудоемких экспертизы, в том числе химические, фоноскопическая и лингвистические. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого», - сообщили в следственном ведомстве.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Следственный комитет Иркутской области