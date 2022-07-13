Происшествия 13.07.2022 в 08:05
В Бурятии найдено тело утонувшего на реке мужчины
Течение унесло его на 120 км от места гибели
Текст: Константин Воронов
Днем 12 июля жители села Зурган-Дэбэ Тарбагатайского района на реке Селенга обнаружили тело человека. Как выяснилось, это оказался мужчина, утонувший на реке Хилок 7 июля. Течением его унесло на 120 км от места гибели, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Ранее тело мужчины искали спасатели. Они обследовали место утопления и 100 км водного массива, в том числе береговой линии, но безрезультатно.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Ранее тело мужчины искали спасатели. Они обследовали место утопления и 100 км водного массива, в том числе береговой линии, но безрезультатно.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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