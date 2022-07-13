Шесть человек пострадали в ночном ДТП в пригороде Улан-Удэ

Сегодня полпервого ночи в МЧС Бурятии поступило сообщение о крупной аварии на федеральной трассе «Байкал» на отвороте в микрорайон Солдатский.«Произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительной информации, пострадали 6 человек, погибших и детей нет», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии