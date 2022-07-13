Происшествия 13.07.2022 в 08:16
Шесть человек пострадали в ночном ДТП в пригороде Улан-Удэ
На отвороте в Солдатский столкнулись три автомобиля
Текст: Константин Воронов
Сегодня полпервого ночи в МЧС Бурятии поступило сообщение о крупной аварии на федеральной трассе «Байкал» на отвороте в микрорайон Солдатский.
«Произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительной информации, пострадали 6 человек, погибших и детей нет», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«Произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительной информации, пострадали 6 человек, погибших и детей нет», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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