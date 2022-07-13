В Улан-Удэ пропавшего мужчину нашли возле леса

В Улан-Удэ найден 48-летний горожанин, который 7 июля около 10 утра ушел из дома на улице 502 километр и не вернулся. Как сообщили родственники, мужчина нуждался в постоянном приеме лекарственных препаратов.«Горожанина рядом с лесным массивом в поселке Светлый обнаружили местные жители. В настоящий момент с ним всё в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.