Один человек оказался в коме после ночного ДТП в Улан-Удэ



ГИБДД Бурятии сообщила подробности ДТП, случившегося сегодня ночью в Улан-Удэ . Как рассказали в Госавтоинспекции, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следующий со стороны Истока в направлении ул. Дорожная, совершил столкновение с ехавшей навстречу «Тойотой Марк 2», которая поворачивала налево. После столкновения «Премио» врезался в автомобиль «Ниссан Санни».





В результате аварии с травмами различной степени тяжести в РКБ им. Семашко были госпитализированы 5 человек: водители «Ниссана» и «Премио», 34-летний пассажир «Премио» в состоянии комы, и две 18-летние девушки – пассажирки «Ниссана».Фото: ГИБДД Бурятии